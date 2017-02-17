«Тезис о белорусах-нахлебниках стал вбиваться в массовое сознание»

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В чем лукавит Кремль?

60% россиян высказались против продажи энергоресурсов Беларуси по цене ниже рыночной. В 2010 году таковых было 57%.

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), образ Беларуси в глазах россиян несколько улучшился по сравнению с 2010 годом, но когда заходит речь о скидках, то поступаться экономической выгодой собственного государства они больше не намерены.

— Партнерство теперь не предполагает братской помощи, а предусматривает строгое отношение к паритетности сделок, — прокомментировал итоги опроса руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Класковский: Вопросы ВЦИОМ имеют манипулятивный оттенок

— ВЦИОМ считается близкой к российским властям структурой. И такие акценты в определенной степени коррелируют с генеральной линией Кремля. Это значит, что Москва стала более прагматично и даже цинично относиться к руководству Беларуси, — говорит политический обозреватель Александр Класковский.

По его мнению, такой подход является абсолютно здравым.

—Многие независимые эксперты (и экономисты, и политологи) давно говорили, что так называемая братская интеграция — это нагромождение мифов, договоренностей по понятиям. Когда главным при заключении соглашений является не слово специалистов, а эфемерные понятия о славянском братстве, когда все решается за закрытыми дверями, — отмечает эксперт. — В этом вся суть нынешней интеграции.

По мнению политического обозревателя, в стремлении интегрироваться власти двух стран слишком поторопились.

Продолжение экспертного мнения читайте здесь

 
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