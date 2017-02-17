Невзоров: «Я совершил глупость, сражаясь за Приднестровье»

Российский публицист Александр Невзоров высказался по поводу собственного участия в вооруженных конфликтах на территории бывшего СССР.

– Я совершил глупость, сражаясь за Приднестровье, будучи комиссаром Рижского ОМОНа, – заявил Невзоров в эфире «Эха Москвы», – потому что в ситуации с ОМОНом и с удержанием Прибалтики мы действовали против здравого смысла и развития, и это надо признать. У Прибалтики хватило сил вырваться тогда из когтей империи.

Что касается Приднестровья, то вот тот позорный убогий регионишко с пластмассовыми деньгами, без всяких надежд на развитие и перспективы, это, конечно, плод весьма печальных усилий и весьма и весьма не благополучное и, скажем так, постыдное дело, в котором лучше было бы никогда не принимать участия.

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