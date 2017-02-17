Почему студенту выгоднее купить диплом, чем написать?

Кто спровоцировал появление индустрии плагиата.

Заместитель премьер-министра Василий Жарко недоволен качеством подготовки в ВУЗах. Одна из претензий — многие студенты не пишут контрольные, курсовые и дипломные работы, а покупают готовые у поставщиков таких услуг.

«О каком качестве образования мы можем говорить? Считаю, что необходимо проверить эти интернет-сайты и законодательно дать им оценку, имеют они право на жизнь или нет», — заявил на днях вице-премьер.

Почему студенты предпочитают халтурить и можно ли привить им академическую честность?

«Некоторые темы дипломов не имеют ничего общего с профессией»

Спрос на готовые курсовые и дипломные не падает, в первую очередь, потому, что уровень требований в университетах постоянно растет, считает представитель столичной организации, предоставляющей услуги по написанию студенческих работ.

– Написать многие работы самостоятельно практически нереально, — убежден собеседник Завтра твоей страны. — Простой пример: чтобы раскрыть конкретную тему по психологии, нужно много месяцев или лет наблюдать за детьми в детском саду. Кто студента туда пустит? Никто. Некоторые темы дипломов не имеют ничего общего с профессией. Вот и обращаются студенты к человеку или в организацию, которая решает этот вопрос.

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