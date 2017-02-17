Студентка отомстила бойфренду, похудев на 65 кг

25-летняя Хэйли Уэстоби из Сиднея в первый год учебы поправилась до 119 кг: ее образ жизни мало отличался от принятого среди студентов — много фастфуда и выпивки.

Бывший бойфренд австралийки назвал её толстой. Тогда девушка, историю которой рассказала Daily Mail, решила похудеть.

«Я хотела начать с чего-то, чего смогу достичь, поэтому поставила себе целью избавиться от пяти килограммов. Иначе мне бы казалось, что цель неподъемная. Убрав из рациона вредную еду и алкогольные напитки, я была удивлена, как быстро я начала терять вес. Как только пять килограммов ушли, я решила сбросить еще пять, а потом — еще», — рассказала Хэйли.

В итоге за 5 лет Уэстоби похудела на 65 кг и теперь весит 54 кг. Она рассказала, что достигла такого результата только за счет диеты и занятий фитнесом:

«Почти каждый день я встаю в 5:30 утра, чтобы успеть позаниматься перед работой. После этого съедаю миску домашней овсянки. На обед у меня 200 граммов чистого мяса с овощами и что-то аналогичное на ужин. Это большая разница по сравнению с моим прошлым питанием, состоявшим из макарон и хлеба. Плоды моих усилий отразились на фигуре».

«Если бы мой бывший не сказал эту фразу, не знаю, была бы я такой, как сейчас. Я благодарна за то, что это привело меня к такому результату», — подытожила Хэйли.

Модель plus size рассказала, как уживается с мужем-белорусом (фото, видео)