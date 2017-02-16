Что такое «мягкая аннексия Беларуси»?

Новые детали загадочной смерти брата лидера КНДР. Как беженец из Северной Корей избежал депортации на родину. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время» с Сергеем Дорофеевым.

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