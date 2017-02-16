Белорусы в Сети обсуждают новость о появлении шоколада, разработанного по поручению Лукашенко.

С иронией:

«Выпил президентской водки, закусил президентским шоколадом, сходил на концерт президентского оркестра или на игру президентского клуба. Республика имени президента, одним словом».

«Срок годности не ограничен?»

«По идее шоколад от АГЛы для народа должен быть горьким».

Со смехом:

«А почему профиль президента не оттиснули? Вмиг бы съедался».

«У «Аленки» был портрет... Но зато теперь каждый сможет укусить президента. И даже погрызть».

Некоторые обращают внимание, что 72% мало: «Какая-то неправильная шоколадка получилась».

Любители шоколада обращают внимание на то, что основной подсластитель в продукте не стевия, а мальтит (Е965).

«Есть такой шоколад нужно недалеко от туалета, т.к. из-за медленного поглощения чрезмерное потребление продуктов с пищевой добавкой E965 может иметь слабительный эффект и приводить к вздутию живота», — предупреждает один из пользователей на дискуссионной площадке talks.by.