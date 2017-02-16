Серена Уильямс показала, что значит быть сексуальной

Известная теннисистка появилась на страницах «купального» выпуска Sports Illustrated.

Участие в бикини-фотосессии Серена Уильямс приняла, чтобы доказать всему миру, что быть сексуальной — это чувствовать себя сексуальной, не иначе, пишет Сплетник.

— Я хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, захвативших мир, я хочу, чтобы они наконец-то почувствовали себя комфортно в своих телах. Выглядеть сильной и сексуальной — здорово. Я действительно хочу донести это до людей, у которых мой тип фигуры, — заявила спортсменка.

Напомним, на обложке каталога купальников красуется 24-летняя модель Кейт Аптон.