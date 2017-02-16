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Экономика
16.02.2017
Салiдарнасць
Как обеднели белорусы за 10 лет

Реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за десятилетие.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуг) в прошлом году составили 92,7% к уровню 2015 года. Об этом сообщает Белстат.

По данным Национального статистического комитета, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,8%.

Правительство планировало, что по итогам прошлого года реальные доходы должны увеличиться на 0,5% к показателю 2015 г., напоминает TUT.BY.

Падение, которое показали реальные доходы за 2016 год, оказалось самым большим за последнее десятилетие. Например, в 2015 году белорусы стали беднее на 5,9%, в кризисный 2011 — на 1,1%.

 
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