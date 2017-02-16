Во-первых, давайте внесем ясность. Никакие россияне ни за какие визы с Беларусью не голосовали. Это типичный пример типичной манипуляции информацией.

«78% россиян выступают за введение виз с Беларусью» – это хорошо для заголовка, чтобы привлечь внимание, но плохо для того, чтобы сформулировать суть. И это кое-что говорит нам, в том числе, и о работе социологов. Ведь они как спросили? ВЦИОМ оттолкнулся от решения белорусов пускать к себе без виз граждан 80 стран. И получилось вот что: «Нужно сохранить безвизовый режим с Беларусью, пусть даже возрастает риск, что через Беларусь в Россию приедут граждане этих 80 стран, не получившие положенной российской визы» . А может «нужно отменить безвизовый режим с Беларусью. Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы»?

Стоит ли удивляться, что при такой постановке вопроса получились эти 78%. Можно было бы добиться и более впечатляющего результата, сформулировав вопрос иначе: «Через открытую белорусскую границу на территорию России теперь могут въехать боевики запрещенного ИГИЛ, украинские бандеровцы, педофилы, серийные маньяки, торговцы наркотиками и сирийские беженцы, от которых стонет вся Европа. Должна ли Россия, несмотря на это, сохранять с Беларусью безвизовый режим, ставя под удар безопасность страны и граждан?»

Если мы с такой формулировкой не соберем 99% за введение виз, грош нам цена, как социологам. Но все это не означает, что проблемы нет. Проблема есть, но она заключается в ином. У нас с Беларусью сложилась уникальная ситуация. Мы двадцать лет как бы живем в одном государстве. Что это означает на практике не очень понятно.

Кроме того, что за это время образовалась группа товарищей, получивших лучшую работу в мире, потому что они получают бабосы из двух бюджетов сразу и развивают какие-то полумифические проекты и занимаются прочей маниловщиной и чичиковщиной, неплохо при этом существуя. Государство – это одно правительство, одна столица, один парламент и один президент. Ничего такого у России и Беларуси нет. Правда есть все-таки и приятные бонусы в виде возможности свободно ездить туда-сюда и под видом белорусских продуктов поедать запрещенную пищу. Но это не государство. Подобные льготные отношения есть у многих стран на самых разных континентах. А сама постановка вопроса о каких-то визах нелепа, если вы говорите о союзном государстве. По этой логике всерьез можно говорить о визах граждан Ставрополья для посещения Алтайского края или визах белгородцам для пересечения границы Тульской области.

До сих пор нас объединяли с Беларусью две вещи. Во-первых, мы во всех смыслах очень близки как народы. Близки максимально. А, во-вторых, обеими странами сто лет правят авторитарные президенты, которые не нравятся прогрессивному человечеству, а прогрессивное человечество не нравится нашим правителям. Но поскольку каждый из них хочет править еще лет сто, то никакого настоящего союзного государства у нас не будет. Дай бог, чтобы хотя бы и виз не было.