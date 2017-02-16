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Общество
16.02.2017
Артем Мартынович, Еврорадио
Как «тунеядцы» к Якобсону ходили

«А с чего мне этот налог платить, разве что последний старый телевизор продать», ― возмущается женщина в очереди к помощнику главы государства Александру Якобсону, который ведёт приём в администрации Московского района Минска.

Пока чиновник её не принял, делиться своей историей она не хочет.

С самого утра у кабинета чиновника очередь из двух десятков человек. Но "тунеядцы" здесь не все, многие с вопросами приватизации, собственности на квартиру, выплат зарплаты.

Оксане пообещали освободить от налога. Нужно только собрать справки.

Оксана

«У меня была постоянная угроза выкидыша, к тому же травма позвоночника. Поэтому на работу я не устраивалась. На работу я устроилась только перед декретным, и то со сложностями. Потому что не все хотят брать беременных. У меня только 116 рабочих дней, поэтому я ― "тунеядец". В налоговой мне ничем не помогли, а тут сказали, что налог снимут».

Евгений Кондратенко пробыл за границей 181 день в 2015 году, а до этого работал два месяца. «Письмо счастья» он всё равно получил, в налоговой ничем не помогли.

Евгений

«Первые два месяца я работал, потом долгое время был за границей. Но на эти сведения налоговая внимания не обратила, так как не имеет контакта с Пограничной службой. Я взял документы, что не был в стране и что работал первые два месяца. В самой налоговой, когда я спрашивал, что делать, там просто разводили руками. А тут сказали, какие документы нужно собрать, комиссия согласилась с моими документами, вопрос пообещали решить».

Бывшая учительница и мать в декрете Елена приходит на приём к Александру Якобсону с маленькой Евой. Стала «тунеядкой», так как не могла работать из-за непростой беременности.

Елена и Ева

«Якобсон сказал, что не видит причин, чтобы не освобождать меня от налога. В 2015 году я не работала с августа, на первом триместре беременности у меня начался токсикоз, я не могла работать. А к врачу не ходила, была дома. Но тут пошли навстречу, вроде».

Ближе к 13:00 в очереди остаётся около десяток человек. Из них только несколько ― «тунеядцы». Ещё один посетитель пришёл узнать, не тунеядец ли он, даже не имея «письма счастья». Хочет напрямую спросить у чиновника, так как он работает в общественной организации.

Еврорадио будет отслеживать, действительно ли отменят налог на «тунеядство» тем, кому Александр Якобсон это пообещал.

 

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