«Газпром» решил избавиться от ненужной белорусской «дочки»

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит вопрос о прекращении участия компании в зарегистрированном в Минске частном производственном унитарном предприятии «Газпром трансгаз Запад».

В сообщении «Газпрома» отмечается, что данный вопрос включен в повестку заседания, которое пройдет в форме заочного голосования 27 февраля 2017 года.

Компания «Газпром трансгаз Запад» была создана и зарегистрирована в 2010 году, российской газовой монополии принадлежит 100% в ее уставном капитале.

Другой информации о деятельности этой компании нет.

В настоящее время в Беларуси полноценно функционирует компания со схожим названием «Газпром трансгаз Беларусь». В ней не смогли прояснить ситуацию с «Газпром трансгаз Западом».

Источник близкий к компании сказал, что «много компаний регистрируется, но не все работают».

В 2010 году «Газпром» стал владельцем 50% акций «Белтрансгаза». В декабре 2011 года он довел долю до 100%. В апреле 2013 года «Белтрансгаз» был переименован в «Газпром трансгаз Беларусь».