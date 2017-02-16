Обнародованы снимки беременной Мэрилин Монро

В течение многих лет фотографии хранила близкая подруга актрисы.

Британское издание Daily Mail обнародовало ранее не публиковавшиеся фотографии беременной голливудской актрисы Мэрилин Монро. Снимки были сделаны 8 июля 1960 года в Нью-Йорке ее подругой Фридой Халл, которая хранила их до самой смерти и отказывалась продавать даже несмотря на трудное финансовое положение.

Достоянием общественности фотографии стали после того, как аукционный дом Julien’s Auctions продал их наряду с другими вещами из личной коллекции Халл. Покупателем выступил ее друг Тони Майклс. Он рассказал, что давно знал об этих снимках и хотел их купить, но Халл отказывалась от предложений, желая сохранить секрет подруги.

Время, когда было сделаны фото, совпадает с периодом съемок фильма «Займемся любовью», в котором Монро играла вместе с Ивом Монтаном. По словам Тони Майклса, именно он, а не тогдашний муж актрисы, драматург Артур Миллер, был отцом ребенка.

«Об этом мне рассказывала Фрида. Это не было ее догадками или предположениями. Она знала наверняка, что отец — Ив Монтан. Она была очень близка с Мэрилин», — говорит Майклс. По его словам, ребенка Монро в итоге потеряла. До этого она пережила три выкидыша, причиной которых врачи называли эндометриоз.