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Общество
16.02.2017
Евгений Федоров
«Чиновники думают, как разрулить ситуацию, сохранив лицо»

Лидеры «Говори правду» Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев встретились с главой Администрации президента, чтобы поговорить о «тунеядцах».

Политики пообщались с Натальей Качановой во время поездки чиновницы по регионам, где власти решили организовать общественные приемные, чтобы погасить недовольство, вызванное скандальным декретом.

– В целом атмосфера была нормальная, я бы даже сказал открытая, – рассказал «Салiдарнасцi» о встрече Андрей Дмитриев. –  Мы откровенно высказались о тех проблемах, которые есть сегодня у людей, о которых мы узнали, проводя встречи в регионах. Например, о том, как в одной из деревень нам сказали, что война не столько выкосила, сколько им пришло этих «писем счастья». Говорили и о том, что людям просто негде взять эти деньги.

Собеседник добавил, что представители «Говори правду» посоветовали властям сконцентрироваться на том, чтобы создавать рабочие места, а не пытаться забрать у белорусов последние сбережения:

– Хотя Наталья Ивановна сказала, что поддерживает этот декрет, у меня сложилось ощущение, что чиновники думают, как разрулить ситуацию, сохранив лицо и все-таки пойдя навстречу людям. Возможно, одним из путей станет изменение до неузнаваемости этого декрета, чтобы де факто под него никто не подпадал.

Политик отметил, что такой перемены в сознании чиновников добились те люди, которые проявили активность и отказались платить налог на «тунеядцев».

– Уже то, что многие чиновники вышли из своих кабинетов и поехали в регионы, это показательно. Сейчас они будут смотреть, хватило ли самого факта встречи, чтобы сбить градус. Я думаю, что это не поможет, потому что люди находятся в бедственном положении, – отметил Андрей Дмитриев.

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