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Политика
16.02.2017
«Лукашенко часто привозил бутылочку самогонки, после футбола мы ее распивали»

Анатолий Лебедько рассказал by.tribuna.com об игре в футбол с Александром Лукашенко во времена депутатства в Верховном Совете.

– Александр Григорьевич не любил играть в защите и всегда действовал ближе к воротам. Но тогда не было сегодняшней ситуации, когда перед ним на льду все разъезжаются. В те годы он был всего лишь одним из, и никто ему (да и никому) спуску не давал. Рубились серьезно.

Лукашенко не выделялся какой-то особенной игрой или хорошей школой, но и обедни не портил. Зато был одним из самых шумных и активных. Постоянно требовал мяч. Был таким, как на работе. Помню, что в Овальном зале он всегда был одним из самых активных. Это была его фишка. Наверное, по выходам к микрофону он лидировал.

Что касается жесткости, то да, не любил, когда его толкали или пытались взять на бедро. После всегда стремился отомстить и в итоге находил возможность «ответить» обидчику. Мы все знали: завалил Лукашенко – жди ответа. Но за эту черту его не недолюбливали.

Александр Григорьевич был в компании. Участвовал в обсуждении матча, шутил над другими и был объектом для шуток. Он часто привозил с собой бутылочку шкловской самогонки, которую после футбола мы распивали. Надо признать, что хороший был напиток. Шкловщина тогда была богата не только огурцами, но и традициями самогоноварения. И у депутата Александра Лукашенко был хороший поставщик.

Одевался будущий президент очень гармонично: красные футбольные трусы и красный спортивный костюм. Шорты были такого шароварного типа, и однажды из-за этого случилась забавная история. Как-то так вышло, но он забыл под них надеть белье. И во время матча оголял для всех причинное место. Это заметили какие-то девушки, оставшиеся на трибунах после игры СКА, и стали кричать: «Красному давай!» Нас всех это очень веселило, а Александра Григорьевича достаточно сильно напрягало. Мы старались чуть больше на него играть.

 
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