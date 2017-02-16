Источники: Беларусь начала покупать нефть у Ирана

Беларусь впервые приобрела партию нефти у Ирана, сообщили Reuters четыре информированных источника.

Госкомпания «Белоруснефть», по данным собеседников агентства, закупила у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей).

Иранская нефть была закуплена через дочернее предприятие «Белоруснефти» в Польше, сообщает Reuters, передает Медуза. Предполагается, что груз будет доставлен морским путем в Одессу или латвийский Вентспилс, а оттуда по железной дороге нефть переправят в Беларусь.

«Белоруснефть» от комментариев по поводу сделки отказалась.

В четверг вице-премьер Владимир Семашко заявил, что Беларусь и Россия согласовали очередной вариант разрешения нефтегазового конфликта. При этом уточнил, что «это уже двадцатый вариант» такого протокола о намерениях.