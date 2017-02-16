Названо имя и опубликовано фото организатора перевозки сбившего MH17 Бука

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая занимается поиском данных по открытым источникам, 15 февраля представила доклад «Кто такой Хмурый: отставной генерал-майор, связанный с падением MH17».

Авторы расследования идентифицировали бойца вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Хмурого, ответственного за транспортировку пусковой установки ракетного комплекса «Бук». Им, согласно расследованию Bellingcat, оказался отставной российский офицер Сергей Дубинский.

В апреле 2015 года были опубликованы телефонные разговоры сепаратистов, обсуждавших детали авиакатастрофы и транспортировку огневой установки комплекса «Бук». На записи слышны голоса двух сторонников ДНР — Хмурого (СБУ ранее идентифицировало его как заместителя министра обороны ДНР Петровского) и Бурята. Сепаратисты обсуждали передачу Хмурому установки «Бук» и методы транспортировки орудия.

Расследователи определили настоящую фамилию Петровского с помощью архива электронной почты Игоря Стрелкова, опубликованного хакерами группы «Шалтай-Болтай». Им также удалось обнаружить профиль Дубинского в социальной сети «Одноклассники».

Осенью 2014 года Дубинский опубликовал на своей странице фотографии с актером Михаилом Пореченковым, который посещал Донецк в октябре, и актером Иваном Охлобыстиным.

Позже Охлобыстин опубликовал в своем профиле фотографию часов, которые ему подарил Хмурый. На фотографии также видно удостоверение генерала-майора Сергея Петровского, подписанное премьер-министром ДНР Александром Захарченко.

Согласно постановлению Аксайского районного суда Ростовской области, в апреле 2015 года Дубинскому была назначена военная пенсия за выслугу лет. В постановлении указано, что офицер проходил службу в войсковых частях №61019, №11659 (22-я отдельная бригада спецназа ГРУ) и №51019 (отдельный радиоузел особого назначения). Последняя войсковая часть находится в городе Степной Ростовской области.

Сергей Дубинский получил звание «генерал-майора ДНР» в августе 2014 года, вскоре после сбития MH17, а впоследствии вернулся в Россию, будучи изгнан из Донецка за финансовые преступления. Сейчас Дубинский живет, по российским меркам, довольно роскошно — имеет дом в тихой деревне, где живет с семьей и катается на дорогом мотовездеходе.

Bellingcat передал полученные данные сводной группе следователей (JIT, Joint Investigation Team), которая ведет уголовное расследование гибели Boeing MH17, сбитого в Донбассе в июле 2014 года. В состав этой группы входят представители следственных органов Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.