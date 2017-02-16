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Экономика
16.02.2017
Павел Рос
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»

Экономист Леонид Злотников прокомментировал заявление вице-премьера о том, что «мы начинаем выходить из кризиса».

Выступая на заседании в Министерстве промышленности, Владимир Семашко сделал несколько спорных заявлений. Он отметил, что белорусские промышленники «последние три года работают неплохо», а данные за 2016 год и вовсе говорят о том, что «мы начинаем выходить из кризиса».

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Салiдарнасць» обратилась за комментарием к авторитетному экономисту Леониду Злотникову и попросила оценить реальное состояние белорусской промышленности.

– Да, действительно, статистика показывает, что промышленность остановила падение, которое продолжалось с 2013 года, – заметил он. –  Роста еще нет, но можно сказать, что здесь мы начали нащупывать дно. С этим я согласен. Но это совсем не означает, что наша промышленность выходит из кризиса.

В подтверждение своих слов Леонид Злотников привел давнюю историю, которая имела место в середине 90-х, когда глава государства поручил Семашко вывести из кризиса завод «Горизонт»:

– На предприятии тогда было падение – и Семашко, придя на место руководителя, сумел остановить этот спад. Через год президент объявил ему благодарность за то, что тот выполнил задание и вывел из предприятие из кризиса… Но что потом произошло? «Горизонту» и «Витязю» начали давать десятки миллионов долларов субсидий в год. За эти деньги можно было купить третью часть тех телевизоров, которые они выпускали. За счет этого эти предприятия держались на плаву некоторое время, а потом – все просто сошло на нет.

С белорусской промышленностью, которую сейчас курирует Владимир Семашко, происходит то же самое, уверен эксперт.

– Он совершенно не вывел ничего из кризиса! – сказал Леонид Злотников. – Более того, он не устранил те причины, которые промышленность довели до этого кризиса. И вообще – сам Семашко и его окружение не понимают, что с ней происходит. И главная проблема здесь в том, что мы просто отстали на десятилетия от тех процессов, которые прошли на Западе.

По словам экономиста, в развитых странах специализация и кооперация в промышленности давно вышли на новый уровень.

– Когда я был на заводе Toyota, то увидел, что там на этом предприятии почти нет производства деталей! Есть конвейер, на котором происходит сборка. А все детали производятся на других предприятиях, которые могут изготавливать один единственный компонент, но с очень высоким уровнем автоматизации. Таким образом происходит взаимодействие тысяч мелких и средних предприятий! И за счет этого их продукция намного дешевле и качественнее той, которую производит белорусская промышленность.

Собеседник «Салiдарнасцi» обратил внимание, что сама организация промышленного производства в Беларуси сегодня нежизнеспособна.

– Что сделал Семашко, чтобы изменить эту модель? Да ничего! Он наоборот сделал все возможное, чтобы эта новая модель не развивалась. Власти привыкли действовать нажимом, субсидиями и командными методами. Пока это будет продолжаться, ни о каком выходе из кризиса не может быть и речи, – добавил Леонид Злотников.

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