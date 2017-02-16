Сельчанина осудили за оскорбление представителя власти

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в агрогородке Вербовичи. 32-летний местный житель, будучи пьяным, оскорбил пограничников в ответ на просьбу предъявить документы на право пребывания в погранзоне.

31 января состоялся открытый судебный процесс, где и был вынесен жесткий вердикт.

Согласно ст.369 УК (оскорбление представителя власти) жителя агрогородка Вербовичи приговорили к исправительным работам сроком на один год с удержанием 15% заработка, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.