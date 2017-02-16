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Общество
16.02.2017
www.praca-by.info
Барановичских активистов не пускают на «Марш рассерженных белорусов»

В среду Николай Черноус пригласил на акцию Александра Лукашенко, а в четверг получил повестку, из-за которой он может не успеть приехать на Марш.

15 февраля Николай Черноус провел в «Молодом» парке Барановичей пикет, на котором пригласил главу государства на запланированный на 17 февраля на 18.00 на Октябрьской площади столицыМарш за отмену декрета «о тунеядстве».

– Все прохожие меня поддерживали. Некоторые высказывали сожаление, что из-за работы, не смогут добраться до Минска. В Барановичах многие собираются поехать на Марш. Правда. Нас хотят тормознуть. Сегодня утром получил от милиции повестку, которой меня вызывают на административный процесс на 16.00 пятницы. Повестку на завтра получил и мой сын, – рассказал praca-by.info Николай Черноус.

Активист также объяснил, почему пригласил на акцию главу государства.

– Пусть бы он лично, а не со слов чиновников, увидел, что говорят люди о декрете и своей жизни. Ему же не трудно будет пройтись от своей администрации.

 
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