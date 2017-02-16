Чубрик: Белорусам пора отвыкать от серьёзного заработка на рублёвых вкладах

Директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик считает оправданной политику Национального банка Беларуси и, в частности, очередное снижение ставки рефинансирования.

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В разговоре с еженедельником «Белорусы и рынок» эксперт назвал действия Нацбанка последовательными и эффективными.

— Снижение ставки рефинансирования — это не мера в угоду тем, кто призывает «поддержать экономику», а следующий шаг в направлении нормализации ситуации на денежном рынке страны.

При нынешней стоимости кредитных ресурсов в банковской системе наблюдается избыток ликвидности — свыше миллиарда долларов в эквиваленте. Ресурсы не востребованы, в том числе из­за высоких ставок. Просто снизить их нельзя, иначе можно в очередной раз наступить на грабли в виде инфляционно­девальвационной спирали. Поэтому Нацбанк снижает ставку только тогда, когда видит, что это не повредит денежному рынку, то есть не вызовет оттока рублевых депозитов.

Белорусы будут постепенно отвыкать от уникальной ситуации, при которой на рублевых вкладах можно было почти без риска заработать столько же, сколько зарабатывают имеющие бизнес люди в развитых странах…

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