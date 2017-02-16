Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Лукашенко часто привозил бутылочку самогонки, после футбола мы ее распивали»
Источники: Беларусь начала покупать нефть у Ирана
В Кремле высказались по поводу введения виз для Беларуси
Статкевич рассказал о планах на «Марш рассерженных белорусов»
Сельчанина осудили за оскорбление представителя власти
Чаму смярдзіць у мінскім метро? — афіцыйнае тлумачэнне
Барановичских активистов не пускают на «Марш рассерженных белорусов»
«Он позвонил и сказал, что убил Настю. Я ему сказал: «Да ты гонишь!»
Бяляцкі: Наступную чвэрць стагоддзя мы будзем жыць у сітуацыі падзелу беларускага грамадства
Фотофакт: белорусские гаишники разбили еще одну машину
Журналист «Прессбола» прилюдно съест газету
«Трамп совершил предательство интересов России»
Белтелеком повышает цены на интернет
Провокаторы из России выдавали себя за белорусских независимых журналистов
Эйсмонт дали властных полномочий: кого будет курировать пресс-секретарь Лукашенко
Соцопрос: что россияне думают о предоставлении Беларуси скидок на нефть и газ
Когда начнет падать рубль
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко»
Лукашенко и кофта бабы Зины
Назван способ избавить Беларусь от нефтяного проклятия
Обнаружен всебелорусский антирекорд по зарплатам, и Кому предлагают по $ 6000
«Даешь 440 тысяч исков, пускай рассматривают»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как Лукашенко бизнесу жизнь упрощал
Лукашенко и мудрость индейцев Дакоты
Как Лукашенко подмигнул независимым региональным СМИ. 10 лет спустя
«Отрицательный отбор руководителей происходил почти все 20 лет»
Британец о Беларуси: «Туристы налетят как саранча»
Афиша протеста: когда и где будут маршировать «тунеядцы»
Какую работу белорусам предлагают в Польше, США, ОАЭ и других странах
«Тунеядец» снял вирусное видеообращение к Лукашенко
Цифра дня. Какую зарплату предлагают агроному-садоводу в колхозе №1
Сексопатолог рассказал о самой большой сексуальной проблеме белорусов
«Прилепин встал на сторону гопников и бандитов»
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко смотрел теннис с замужней гимнасткой
«Абяцалі скульптуры з лёду, а тут як заўсёды ў нас – з г**на і палак»
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
16.02.2017
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»

Водитель такси из Барановичей признался intex-press.by, сколько зарабатывает он и его коллеги, почему иногда хочется ударить пассажира в лицо и  как обманывают клиентов таксисты «на бордюре».

– Сейчас в месяц выходит менее 500 долларов. И это при том, что работаю я без выходных. Зато возросли затраты на обслуживание автомобиля: топливо, запчасти, ремонт. Раньше я менял машину раз в два года, теперь езжу на одной больше пяти лет. Поменять автомобиль с теперешним заработком стало накладно…

Первый год работы я был вежливым, но потом, глядя на поведение пассажиров, понял, что им все равно. Простой пример: человек забыл вещь в такси, попросил привезти – я привез, а он отказался оплачивать поездку. Но ведь я не обязан везти его вещь. Хочешь бесплатно ее получить – приезжай и забирай.

Есть пассажиры, которые всегда придираются: почему молчишь или не так едешь… Многим пассажирам все равно, на чем ездить, лишь бы дешевле. Но есть такие, кто хочет заплатить три копейки, но ездить на «Мерседесе». Для себя я давно решил, что буду возить пассажиров только на плохих машинах, потому что люди не умеют себя вести. Когда я ездил на хорошей машине, люди ставили грязные сумки на кожаные сиденья, отряхивали грязь с ботинок в салоне. На мои замечания удивлялись: что такое, я же такси вызвал.

Бывает такая смена, что под конец руки трясутся и хочется разбить кому-нибудь лицо.

К счастью, в моей практике не было такого, чтобы кто-то из пассажиров на меня напал или пытался отнять деньги. А вот к моему коллеге однажды сел обычный с виду пассажир, а спустя время приставил нож к горлу и начал спокойно задавать ему вопросы типа будут ли плакать его дети, если он его убьет. Потом этот пассажир расплатился и пошел по своим делам. А знакомый после этого всю неделю пил.

Для таких случаев я купил газовый баллончик и всегда вожу его с собой…

Некоторые таксисты зарабатывают на спецзаказах: клиенты просят за двойную оплату «сбегать» в магазин и привезти продукты. Я таким не занимаюсь, считаю это ниже моего достоинства. Я – таксист, а не халдей.

Иногда через таксистов пытаются заказать проституток. Это очень рискованно – можно получить срок за сутенерство.

Самые хитрые таксисты, чтобы заработать, могут обмануть неопытного пассажира. Например, повезти длинной дорогой, дольше стоять на светофорах.

Я бы посоветовал людям не садиться в такси «на бордюре» (на стоянке), не спросив цену поездки, потому что в таксометре, как правило, забито шесть тарифов, и водитель может поставить самый выгодный для себя.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:11)
Главное
Названо имя и опубликовано фото организатора перевозки сбившего MH17 Бука
Экономист раскритиковал Семашко: «Он не понимает, что происходит»
Цифра дня. Сколько россиян выступают за введение виз с Беларусью
Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»
Фотофакт: белорусские гаишники разбили еще одну машину
Что за игру затеяла власть
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY