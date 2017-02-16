Таксист: «Под конец смены хочется разбить кому-нибудь лицо»

Водитель такси из Барановичей признался intex-press.by, сколько зарабатывает он и его коллеги, почему иногда хочется ударить пассажира в лицо и как обманывают клиентов таксисты «на бордюре».

– Сейчас в месяц выходит менее 500 долларов. И это при том, что работаю я без выходных. Зато возросли затраты на обслуживание автомобиля: топливо, запчасти, ремонт. Раньше я менял машину раз в два года, теперь езжу на одной больше пяти лет. Поменять автомобиль с теперешним заработком стало накладно…

Первый год работы я был вежливым, но потом, глядя на поведение пассажиров, понял, что им все равно. Простой пример: человек забыл вещь в такси, попросил привезти – я привез, а он отказался оплачивать поездку. Но ведь я не обязан везти его вещь. Хочешь бесплатно ее получить – приезжай и забирай.

Есть пассажиры, которые всегда придираются: почему молчишь или не так едешь… Многим пассажирам все равно, на чем ездить, лишь бы дешевле. Но есть такие, кто хочет заплатить три копейки, но ездить на «Мерседесе». Для себя я давно решил, что буду возить пассажиров только на плохих машинах, потому что люди не умеют себя вести. Когда я ездил на хорошей машине, люди ставили грязные сумки на кожаные сиденья, отряхивали грязь с ботинок в салоне. На мои замечания удивлялись: что такое, я же такси вызвал.

Бывает такая смена, что под конец руки трясутся и хочется разбить кому-нибудь лицо.

К счастью, в моей практике не было такого, чтобы кто-то из пассажиров на меня напал или пытался отнять деньги. А вот к моему коллеге однажды сел обычный с виду пассажир, а спустя время приставил нож к горлу и начал спокойно задавать ему вопросы типа будут ли плакать его дети, если он его убьет. Потом этот пассажир расплатился и пошел по своим делам. А знакомый после этого всю неделю пил.

Для таких случаев я купил газовый баллончик и всегда вожу его с собой…

Некоторые таксисты зарабатывают на спецзаказах: клиенты просят за двойную оплату «сбегать» в магазин и привезти продукты. Я таким не занимаюсь, считаю это ниже моего достоинства. Я – таксист, а не халдей.

Иногда через таксистов пытаются заказать проституток. Это очень рискованно – можно получить срок за сутенерство.

Самые хитрые таксисты, чтобы заработать, могут обмануть неопытного пассажира. Например, повезти длинной дорогой, дольше стоять на светофорах.

Я бы посоветовал людям не садиться в такси «на бордюре» (на стоянке), не спросив цену поездки, потому что в таксометре, как правило, забито шесть тарифов, и водитель может поставить самый выгодный для себя.