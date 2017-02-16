«Придумали новое шоу «Разжалоби чиновника». Первые победители получили призы»

Начали освобождать от налога «тунеядцев», которые оказались в трудной жизненной ситуации. Байнет отреагировал.

По данным Министерства по налогам и сборам, 17 минчан получили освобождение от уплаты налога на «тунеядство». Для этого им пришлось обратиться к исполнительной власти и объяснить, почему они не могут оплатить скандальный сбор.

– Всего службы «Одно окно» городского исполнительного комитета и районных администраций приняли 935 заявлений от жителей столицы... Рассмотрено и поступило в налоговые инспекции 99 решений, льгота предоставлена 17 гражданам. Работа продолжается, – цитирует БЕЛТА слова замначальника МНС по Минску Галины Гуринович.

Пользователи Байнета такую информацию восприняли критически: комментаторы осудили белорусов, которые решили пойти на компромисс с чиновниками.

«Смешно... Человек должен доказывать свое ничтожное существование. Может проще создать условия?», – пишут на дискуссионной площадке talks.by.

«Люди, куда вы пошли, кому вы решили доказывать о сложной ситуации?»

«Наверное, все 17 принесли свидетельства о своей смерти».

«А самой власти не смешно от такого гуманизма?»

«Придумали новое шоу «Разжалоби чиновника». Первые звезды и победители этого шоу получили призы. Страна абсурда».

«Если я правильно понял: истинные тунеядцы рассмотрят обращения граждан, попавших в трудные жизненные ситуации и причисленных к тунеядцам?»

«Да, что мы за народ? Не доказывать надо, а в суд подавать на автора декрета. Вместе».

«Не будь рабов, пошедших на заклание относить свои деньги – уже бы отменили декрет».

«Не надо никому ничего доказывать. И платить не надо. Иначе вас потом будут доить, как корову».

«А людям самим не стыдно просить у чиновников «помилование»? Неужели у людей не осталось совсем достоинства?»

«Интересно, в какой еще стране нищий должен доказывать, что он нищий».

«Брать налог при неспособности предоставить рабочие места. Этот закон - позор страны».

«Даешь 440 тысяч исков, пускай рассматривают»