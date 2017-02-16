Фотофакт: белорусские гаишники разбили еще одну машину

14 февраля в Гомеле патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Шаран».

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Пассажирка «Фольксвагена» получила телесные повреждения, была доставлена в медучреждение, но после осмотра отпущена домой. В соцсети пострадавшая Жанна Лашкевич сообщила, что получила травму шейных позвонков и сотрясение головного мозга.

В отношении сотрудника ГАИ сбыл оставлен административный протокол по ч.2 статьи 18.17 КоАП.

При этом как сообщает сайт УВД Гомельского облисполкома, разыскивается и другой виновный.

По версии милиции автомобиль ГАИ выехал на полосу встречного движения, т.к. попутные полосы были заняты стоящим на запрещающий сигнал светофора транспортом.

Навстречу патрульной машине выехал автомобиль, водитель которого, несмотря на наличие транспортного средства оперативного назначения с включенной световой и звуковой сигнализацией, не остановился у края проезжей части дороги. Поэтому сотрудники ГАИ для предотвращения лобового столкновения были вынуждены перестроиться в попутную полосу, где и совершили наезд на «Фольксваген Шаран».

ГАИ разыскивает легковой автомобиль темного цвета, водитель которого не предоставил преимущество в движении патрульной машине.

Напомним, в январе в ДТП попали бобруйские гаишники, выехавшие на красный