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В мире
16.02.2017
«Трамп совершил предательство интересов России»

Аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников прокомментировал на Радио Свобода сенсационное для многих россиян событие.

– Казалось бы, что здесь такого странного и неожиданного, что Дональд Трамп сказал, что нет, Крым не ваш, а все вдруг удивились, начали обсуждать, возмущаться, негодовать. Паника и растерянность царят в кремлевских рядах все последние сутки. Очевидно уже, что Дональд Трамп не крымнашист?

– Конечно, он совершил предательство интересов России. Но, во-первых, это слова пресс-секретаря. Пресс-секретарь Трампа — это все равно, что Песков. Песков мог бы интерпретировать действительность, полагая, что так мог бы думать Путин, у него высокая степень доверия, очевидно, он имеет право на такие интерпретации, а все всерьез это воспринимают.

Поэтому некоторые наши официальные лица фактически выразили надежду на то, что это не совсем так. По-моему, Володин сказал, что нужно услышать самого Трампа, что он об этом думает. Захарова сказала, что мы не обсуждаем отделение своей территории, а Крым территория России. Поэтому надо услышать самого Трампа.

Сам Трамп изъясняется с людьми не указами, а твиттами. Мне кажется, скоро твиттам придадут законодательное значение в Соединенных Штатах. Твиттов про Крым вроде пока не было.

– Один очень важный твитт. Он сказал, что если Россия оттяпала, захватила Крым в президентство Обамы, значит так Обама плохо блюл. Поставил в упрек.

– Он же не выразился в том смысле, что нужно Крым отчуждать от России, он сказал, что Обама был настолько слаб, не тверд, что это произошло. Здесь тоже есть парадоксальная логика: Трамп тверже Обамы, тогда он будет твердо стоять за санкции и за возвращение Крыма, получается.

 
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