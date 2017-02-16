«Только чудо уберегало. Только чудо убережет»

Фото героев вчерашнего инцидента во время брифинга представителя ОБСЕ в переговорах трехсторонней группы по урегулированию ситуацию в Донбассе удивительно напоминают фото «героя» трагедии в Стамбуле, когда во время открытия выставки был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Горящие глаза, поднятые руки, надрыв… Могли российские нацболы, проникшие на пресс-конференцию, тоже начать стрелять? Могли. Могло закончиться трагедией? Могло.

Трехсторонние переговоры по Донбасу в Минске это не просто международные переговоры. Это переговоры о войне и мире, об убитых и пропавших, о живых и мертвых, о судьбе государств. Это переговоры о трагедии, это накал страстей – политических и человеческих. Тут на самом деле могут сдать нервы. Тут на самом деле могут быть провокации. Тут все может быть. Но чем вчера занимались наши спецслужбы? Тем, что не пускали одних «афганцев» возложить цветы к памятнику погибшим на той страшной, афганской, войне – вместе с другими участникам тех событий.

Вчера пресс-конференция по Донбассу чудом не закончилась кровавой трагедией. Потому что хорошо известно, что плеснуть бензинчика в тлеющий конфликт, есть немало желающих. Бог уберег. Случайность уберегла. Провидение.

Не спецслужбы вчера уберегли Минск от повторения стамбульской трагедии. Наши спецслужбы ничего не знали, ни о чем не подозревали и ничего не смогли предпринять.

Донбасс. Война. Болит. Кровоточит. Взрывает мозг. Провоцирует на безумства.

Но у наших спецслужб – полное спокойствие. Зато большой шухер и волнение, чтобы возле памятника на Острове слез не встретились условные Виктор Шейман и Олег Волчек. Потому что афганцу Шейману будет неуютно от того, что афганец Волчек стоит где-то рядом.

Или Автухович, или Комаровский, или не Шейману… Не важно.

Воевать вместе им было нормально, а теперь вместе возложить цветы к памятнику погибшим – никак нельзя. Каждый год в день вывода советский войск из Афганистана «спецоперация» требуется, чтобы совместного возложения цветов не допустить. Работают службы, трудятся, напрягаются, все заняты, все при деле. Зато там, где надо, их нет.

Так вот, до тех пор, пока у наших спецслужб будет смещена иерархия приоритетов, до тех пор, пока они будут в первую очередь гоняться за политическими оппонентами действующего режима, а уже потом, по остаточному принципу, отслеживать настоящие угрозы, так оно и будет.

Только чудо уберегало. Только чудо убережет.

Надо признать, наконец, что политическая оппозиция -- это не угроза государству.

Оппозиция, альтернативное мнение, общественная дискуссия и даже мирный протест – это не угроза. Это для государства благо.

Это инструмент предотвращения ошибок. Это сдерживающий фактор, это баланс.

Но есть угрозы. Вот именно ими и надо заниматься.

И, к слову. Провокаторы на пресс-конференцию представителя ОБСЕ пришли с удостоверениями журналистов «Русской планеты». Напомним, что сейчас руководит проектом выходец из Беларуси Эдуард Эйдин. Это тот самый человек, который некогда придумал для Беларуси пресловутый «рыночный социализм» -- концепцию топтания на месте, скрещения ужа и ежа, проедания, но не развития. Можно, не сомневаться, что Эйдин хорошо знал, что в день, когда наша власть делит «афганцев» на правильных и неправильных, да еще и накануне Марша рассерженных белорусов некому будет предотвратить настоящую провокацию. Просто некому.

Светлана Калинкина: Не надо ля-ля