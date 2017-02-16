Сталин вертится в гробу

Россия в бреду. Мало кто помнит, что было вчера.

Ну-ка скажите: Турция друг или враг? Америка друг или враг? Трамп — свой в доску или предатель? Ваш губернатор — вчера отец родной, а сегодня ведут в наручниках, из дома грузовиками вывозят валюту и золотые часы. Где-то упал вертолёт с начальниками, кто-то убил Гиви, что-то учудила очередная депутат… Главное, чтоб были новости.

Фото: Алексей Меринов

Вот новость — свежий социологический опрос: 46% населения России любят Сталина! Рекорд!

Но с рекордами теперь тесно связано слово «допинг». Рекордсмены, позвольте взглянуть на анализы.

Левада-Центр, публикуя данные января 2017 года, рядом напечатал результаты прежних опросов. За это большое спасибо.

Сталин вызывает восхищение: апрель-2006 — 5%, октябрь-2008 — 1%, октябрь-2012 — 1%, январь-2017 — 4%. Что происходит со Сталиным? Восторг сперва упал в пять раз, потом вырос в четыре. А ведь Иосиф Джугашвили мёртв, ни новых подвигов, ни новых злодейств не совершает. Отчего же народ шарахается?

Сталин вызывает уважение: октябрь-2012 — 21%, январь-2017 — 32%. В пересчёте на Россию разница в 11% — это разница в 15 миллионов человек. Что ли, неуважающие умерли, а уважающие родились?

Сталин вызывает симпатию: октябрь-2012 — 6%, январь-2017 — 10%. Почти в два раза стал симпатичнее покойник.

Сталин вызывает страх: 2001 год — 16%, 2017 год — 7%.

Не хотим обидеть социологов, но вопрос о страхе кажется не слишком умным. Кто эти люди, которые боятся Сталина? Может, они и чертей боятся, гоняют их. Почему бы не спросить граждан России: боятся ли они Ивана Грозного? Результат будет очень зависеть от даты опроса. В 1570-м страх испытывало, полагаем, всё население; а сегодня — разве что пациенты психушки.

Сталин вызывает ненависть: 2001 год — 9%, 2017 год — 2%. Изменение огромное — в четыре с половиной раза.

Фото: Иван Скрипалев

16 лет назад люди больше знали о репрессиях, ГУЛАГе, терроре, читали Шаламова и Солженицына. Меньше сидели у телевизора, меньше смотрели безумные ток-шоу.

Последние 16 лет о Сталине говорят в связи с Победой в Великой Отечественной войне. О коллективизации, погубившей лучших крестьян; о голодоморе; об уничтожении военачальников, учёных, инженеров — о всех, кого тысячами записывали во вредители и шпионы, — молчат. Информация есть, документы доступны, но телевизор об этом молчит. Говорит только о победах. А мог бы сказать: «Допустил Гитлера к власти, пил за его здоровье, заключил союз и делил добычу, проворонил нападение, потерял армии и территорию — до Москвы, до Волги, потерял Крым и Северный Кавказ. С невероятными жертвами, не считаясь с потерями, отбили и победили». А попробуй скажи, что жертв могло быть намного меньше, что если б не потворствовали гаду, то и войны, вероятно, не было, — скажи, и запишут в предатели Родины.

Люди верят. Чем ближе к 9 мая, тем больше и чаще всюду видишь и слышишь: Победа-Сталин.

Так что прежде чем, пользуясь соцопросом, оценивать народ, стоит оценить агитацию и сам опрос.

Суммарно (восхищение + уважение + симпатия) дали 46%. Кто эти люди? Левада-Центр чистосердечно сообщает: «Опрос проведён 20-23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 137 населённых пунктах 48 регионов страны».

Кто эти 1600? Сколько среди них алкоголиков, сколько наркоманов? Сколько мудрых, много читающих отцов семейства? Сколько балбесов, которые ни хрена не делают и для которых даже Бабкина, Петросян и Киркоров слишком сложны?

Если 1600 опрошенных поделить на 137 населённых пунктов, получится 11,5 человека. На кого попал опросчик в деревне? В каком они были состоянии?

Зима, работы в поле нету. Раскрасневшийся опросчик стучит в очередную избу.

— Эй, Колян, любишь Сталина?

— Чё?

— Ты его уважаешь?

— А ты меня уважаешь?

Потом, обнявшись, к соседу, самогон, Сталин, солёные огурцы, квашеная капуста.

— Опрос провёл сержант Петров!

— Васька, не дури! Давай ещё, теперь — за Ивана Грозного!

Эти, которые спрашивают, — безупречные социологи? Или примерно такие же добросовестные специалисты, как укладчики асфальта в снег? Хрен с ним, что отвалится, — главное отчитаться: асфальт уложил, опрос провёл, самолёт упал.

✭✭✭

Ничего нового Сталин за последние 64 года не сделал. Значит, крутые перепады любви и ненависти — это работа пропаганды и больше ничего.

Люди под влиянием агрессивной рекламы покупают и пьют всякую дрянь — миллионы жестяных банок каждый день, жрут всякую отраву, нюхают что попало и (от большого ума) непрерывно ругаются матом.

Люди, которые любят Сталина, воображают его победителем всех врагов — внешних, внутренних. При нём якобы и коррупции не было.

ВАНЯ. Папаша! кто строил эту дорогу?

ПАПАША (в пальто на красной подкладке). Граф Пётр Андреевич Клеймихель, душенька!

Это эпиграф к знаменитому хрестоматийному произведению Некрасова «Железная дорога». Помните?

Труд этот, Ваня, был страшно громаден, —

Не по плечу одному.

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.

Он-то согнал сюда массы народные.

Многие — в страшной борьбе

Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то всё косточки русские…

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Мёртвые молчат, писатели забыты, документы читать не хотят, смотрят телевизор. Потери? Они абстрактны: то ли 20 миллионов, то ли 27, то ли 35 — спасибо деду за Победу, а сколько погибло — уже неважно.

Убеждения? Убеждения телезрителя ничего не стоят. Их можно поменять за неделю. Убеждения масс, извините, мало чего стоят. Всего 500 лет назад народные массы были убеждены, что Земля плоская и что Солнце вертится вокруг Земли. 100 процентов.

Сто лет говорили, писали, в школе учили: Николай Кровавый. Бац! — святой.

Любовь к Сталину — телевизионный фантом. Даже странно, что поклонников всего 46 процентов. Но всё же — почти половина. Значит, каждый второй — уважает, восхищается… А где он теперь?

Спрашиваешь всех подряд (студентов, работяг, пенсионеров): где сейчас Сталин? где его могила?

Не заглядывайте в интернет. Ответьте себе честно. Нам дали правильный ответ только два процента опрошенных. Такая любовь.