«Бавария» разобрала «Арсенал» по кирпичикам

15 февраля состоялись очередные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

В Мюнхене «Бавария» отправила «Арсенал» в нокдаун. Канониры продержались первый тайм, но рухнули на футбольный ринг во втором.

Бавария – Арсенал – 5:1 (Роббен, 11, Левандовски, 53, Алькантара, 56, 63, Мюллер, 88 – Алексис Санчес, 30)

Бавария - Арсенал 5:1. Обзор матча. ЛЧ 2016/17. 1/8 финала. 1-й матч.

В Мадриде «Реал» пропустил первым, но нашел в себе силы переломить ход событий. Однако «Наполи» сохраняет шансы по итогам двухраундового противостояния прорваться в четвертьфинал.

Реал – Наполи – 3:1 (Бензема, 19, Кроос, 49, Каземиро, 54 – Илсиньо, 8)

Реал Мадрид - Наполи 3:1. Обзор матча. Лига Чемпионов 2016/17. 1/8 финала. 1-й матч.

Ответные матчи в этих парах состоятся 7 марта.

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