«Лукашенко научился двигать пешки, но это не значит, что потом он не даст шахматной доской по голове»

Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько — о том, что нового для себя он открыл в Лукашенко, президентской встрече с Середичем и идее «круглого стола».

— Сегодня Лукашенко ведет себя довольно непривычно: устраивает дискуссии, приглашая независимых экспертов, обсуждает с редактором «Народной воли» Иосифом Середичем судьбы родины. Что это: реальное желание сплотиться перед общей угрозой или нечто иное?

— Что потерял Лукашенко за это время? Любовь, как он говорил, «народца», своего электората. Это такой товар, который Лукашенко покупал в течение 20 лет. Когда были деньги — проблем не было.

То, что сейчас делает Лукашенко — и эта идея круглого стола, и встречи с редакторами независимой прессы, и такие доброжелательные диалоги с либеральными экономистами — есть не что иное, как попытка Александра Лукашенко сыграть на другом пространстве. Идет поиск новых возможностей среди тех, на кого раньше он не работал, до кого не доносил свои послания. Я думаю, что это обычная такая прагматичная политика. И она может принести свои плоды.

— Получается, Лукашенко просто решает свои проблемы? Многие уже возмутились той ролью статистов, которая им была уготована во время «Большого разговора с президентом». Теперь вот идет разговор о «круглом столе» с представителями оппозиции. Есть ли в таком случае вообще необходимость садиться за один стол?

— Это абсолютно не означает, что декларируемая идея круглого стола вообще будет реализована. Нечто подобное мы уже проходили в 1995 году, когда в последний момент круглый стол был отменен по решению властей.

Опять же «Большой разговор» — это была просто встреча, ее организовал один человек с учетом только своего интереса. Круглый стол — это все-таки другая институция. Я думаю, что против круглого стола никто не будет говорить нет. Но надо понимать, ради чего он готовится, какова повестка и что должны получить из этого участники. Не один участник, а именно участники. Потому что если туда закладывается только интерес Александра Лукашенко, то смысла в этом нет.

— Но нельзя не признать, что даже при наличии у каждой из этих сторон своих интересов есть и общая проблема — защита независимости и суверенитета Беларуси. Разве это не то, ради чего можно пожертвовать другими своими интересами?

— Вопрос независимости и суверенитета — не чёрный квадрат Малевича, где только один черный цвет присутствует. Для меня и других моих коллег независимость и суверенитет — это ценность, для Лукашенко — это инструмент удержания власти. Об этом тоже надо говорить.

Да, этот вопрос защиты независимости — это площадка, на которой действительно может происходить переговорный процесс и тот же самый круглый стол. Но просто собраться, чтобы поговорить о суверенитете, сегодня абсолютно недостаточно. Нужно, чтобы после этого происходили какие-то изменения. Просто разговор о рисках и угрозах без какого-либо плана действий и предложений — это только интерес Лукашенко.

Вот он встретился, например, с редактором «Народной Воли» Иосифом Середичем — всё, он свой интерес уже заложил. Я не открывал «Народную Волю», но думаю, что редакторская колонка там уже другая, чем, может, планировалось неделю или две назад.

Лукашенко действительно сейчас пытается, если не сделать сторонниками своих оппонентов, то как минимум нейтрализовать. Он понимает, что утратил поддержку тех, кто его поддерживал через желудок, и изменить здесь что-то не может — если только на его счет чудным образом не упадет 5-10 миллиардов долларов. Вот он и пытается играть на нашем поле, на поле тех людей, кто решения принимает не через желудок, а через голову. Он понимает преимущества этих людей, их влияние на те или иные группы.

— Но раньше в таких изощренных играх глава государства замечен не был. Новая реальность – новая политика?

— Я могу сказать, что он для меня тоже открылся в новом качестве. Мы все привыкли к Александру Лукашенко, который играет в политические шахматы через доску, то есть бьет доской по голове. Здесь же он заиграл иначе. Согласился вот эти 8 часов просидеть за шахматной доской и даже двигал пешки. Но это еще не означает, что на девятой он снова не возьмется за доску.