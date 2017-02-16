Белтелеком повышает цены на интернет

«Белтелеком» объявил о внесении изменений в некоторые тарифы на услуги. Подорожают доступ в интернет byfly, сервис интерактивного телевидения ZALA, а также международные телефонные звонки.

Стоимость услуг изменится с 1 марта 2017 года. Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действовавших в 2016 году, отмечает 42.tut.by.

Новые цены опубликованы на сайте компании.

Подорожают многие тарифы на интернет byfly. К примеру, для физических лиц «Домосед старт» будет стоить 14,2 рублей в месяц (+9,2%), «Домосед XXL» — 16,5 рублей (+8,9%), «Домосед Ультра» — 22,5 рублей (без изменений), «Рекорд 10» — 15,5 рублей (+10,3%), «Рекорд 25» — 20 рублей (+9,2%).

Дороже станут и некоторые звонки со стационарных телефонов. К примеру, для физлиц дневной вызов на номер мобильного оператора будет стоить 6,1 копейки за минуту (+8,9%).

Больше платить придется и некоторым пользователям интерактивного телевидения ZALA.

– Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимально возможное сдерживание роста цен: последнее изменение тарифов на услуги компании было проведено в декабре 2015 года. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг, — объясняет «Белтелеком».