Провокаторы из России выдавали себя за белорусских независимых журналистов

Вчера, как сообщалось, группа граждан России сорвала пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика в Минске.

В момент выхода Сайдика к журналистам два парня и две девушки начали выкрикивать «Руки прочь от Донбасса!», «Донбасс — в состав России!».

Никто не пострадал, дипломат покинул помещение.

МИД Беларуси выступил со специальным заявлением.

Обеспокоенность Минска объясняется тем, что власти Беларуси хотели бы создать в Минске переговорную площадку — восточноевропейскую Женеву или Хельсинки. А ситуации, подобные вчерашней, ставят под сомнение способность властей Беларуси обеспечить спокойную обстановку вокруг переговоров.

Появились новые детали инцидента.

Как сообщило агентство БелаПАН, вместе с журналистами молодые люди провели несколько часов в холле «Президент-отеля», они называли себя корреспондентами белорусских СМИ, в частности «Нашей Нивы», интересовались, кто будет выступать и кто такой Сайдик.

Один из участников акции после инцидента остался сидеть в холле гостиницы и отказывался разговаривать с журналистами, но потом сообщил, что все они приехали из России, а акция была направлена против ОБСЕ как организации, которая, по их мнению, ничего не решает. Активист, назвавшийся Мойшей, заявил, что их целью является «включение Донбасса в состав России».

Разумеется, «Наша Нива» никаких журналистов из России на пресс-конференцию не направляла и впервые слышит об этих людях. То, что, от имени СМИ осуществляются политические провокации, не может вызвать ничего, кроме возмущения.