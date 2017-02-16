Эйсмонт дали властных полномочий: кого будет курировать пресс-секретарь Лукашенко

В опубликованном указе № 40 «Об оптимизации Администрации президента РБ» разъясняются новые функции пресс-секретаря главы государства.
Пресс-секретарь президента приравнивается к помощнику президента и подчиняется непосредственно президенту, однако общую координацию деятельности пресс-секретаря осуществляет глава президентской Администрации. Назначать и освобождать от должности пресс-секретаря может только президент.
Помимо руководства работой пресс-службы президента, в обязанности пресс-секретаря входит координация деятельности крупных государственных СМИ:
- Национальной государственной телерадиокомпании;
- ЗАО «Второй национальный телеканал»;
- ЗАО «Столичное телевидение»;
- РУП «Белорусское телеграфное агентство»;
- учреждения Администрации президента «Редакция газеты «Советская Белоруссия»;
- редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда»;
- отдела подготовки выступлений Администрации президента.
В документе перечислены также основные задачи пресс-секретаря:
- формирование через СМИ общественного мнения о деятельности президента;
- разъяснение основных направлений внутренней и внешней политики, проводимой главой государства;
- обеспечение взаимодействия президента со СМИ;
- выполнение отдельных поручений президента.
Обязанностями пресс-секретаря также является проведение брифингов по различным вопросам деятельности президента.
Согласно указу №40 численность работников Администрации президента сокращена до 118 человек.
Ранее, говоря о реформировании Администрации, Александр Лукашенко сказал о Натальи Эйсмонт: «Человек уже опытный и чуть-чуть недозагружена и властными полномочиями, и организационными. Поэтому ее нужно вовлечь в этот водоворот».
Как пресс-секретарь Лукашенко назвала преступлением то, что в Беларуси стало обыденностью