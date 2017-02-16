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16.02.2017
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Надо ли оппозиции садиться за круглый стол с Лукашенко?

Решают ли что-то переговоры и не расколет ли это еще больше ряды оппонентов режима?

Предложение редактора «Народной Воли» Иосифа Середича о проведении круглого стола между властью и представителями демократического сообщества, озвученное им на встрече с Александром Лукашенко, вызвало бурную дискуссию.

Одни считают, что подобная встреча может только навредить политической репутации оппозиции и расколоть ее еще больше, другие уверены, что в противостоянии перед общими угрозами такой диалог просто необходим.

Надо ли оппозиции садиться за круглый стол с Лукашенко — об этом политики и эксперты.

Андрей Дмитриев: Нужно идти на любые переговоры, не обсуждая «иммитация-неиммитация»

Лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев считает, что вопрос, соглашаться ли на такой диалог, даже не стоит. Вопрос, готова ли власть к подобному диалогу?

— В нынешних условиях этот стол может быть инициирован только сверху. И если власть на это готова, то, безусловно, нам нужно туда идти, — уверен политик. — Причем даже не надо обсуждать «иммитация-неиммитация», условия какие-то выставлять. Потому что любой разговор, особенно публичный, сегодня очень важен.

Продолжение материала читайте здесь.

 
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