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Политика
16.02.2017
Соцопрос: что россияне думают о предоставлении Беларуси скидок на нефть и газ

Большинство россиян воспринимает Беларусь как дружественное государство, однако считают, что не следует продавать газ нашей стране по цене ниже рыночной.

Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 8−9 февраля, в котором поучаствовали 1200 респондентов.

Как сообщает ТАСС, согласно опросу, более половины российских граждан (56%) не считают необходимым предоставлять скидки на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны. Обратного мнения придерживаются 38% россиян.

Что касается непосредственно поставок газа в нашу страну, то 60% респондентов высказались против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной. Для сравнения в 2011 году таковых было лишь немногим меньше — 57%. Согласны на поставки по сниженным ценам около трети опрошенных (32% в 2011 году и 34% в нынешнем).

«С учетом информации о долге белорусской стороны перед Газпромом (на начало января — около $ 340 млн) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%», — указывается в релизе ВЦИОМ.

Что касается отмены Минском виз для граждан 80 стран, то 78% россиян считают, что РФ нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию «неизвестных людей, не получивших положенной российской визы».

В то же время 40% воспринимают Беларусь как дружественное государство, 35% — как торгового и экономического партнера, еще 9% характеризуют как партнера стратегического. 4% считают нашу страну конкурентом, 3% — противником.

 
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