Когда начнет падать рубль

Сколько валютных заначек осталось в кубышках?

Белорусский рубль растет вторую неделю подряд. Аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха частично связывает сложившуюся ситуацию с укреплением российского рубля — в корзине валют, к которой привязан рубль белорусский, он занимает 40%. Кроме того, не спадает объем предложения валюты со стороны физических лиц.

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— Не исключено, что и Национальный банк принял решение не приобретать иностранную валюту, которая зачислялась бы в объем золотовалютных резервов, — говорит эксперт.

Препятствием для активной скупки иностранной валюты Нацбанком на внутреннем валютном рынке, по мнению аналитика, являются утвержденные параметры в рамках монетарного таргетирования.

— Если Нацбанк начнет агрессивно «защищать» иностранную валюту, то есть риск увеличения эмиссии белорусских рублей через валютный канал, что может повредить выполнению планов по инфляции, — поясняет Александр Муха.

Нацбанк, напоминает собеседник, стремится к однозначной инфляции — меньше 10% в год.

— Видимо, руководство считает некоторое укрепление номинального курса рубля по отношению к основным иностранным валютам и реального обменного курса белорусского рубля к корзине валют стран-основных торговых партнеров Беларуси менее вредным, чем ускорение темпов инфляции, — говорит эксперт.

Нацбанк уменьшил свое присутствие на валютном рынке и участие в биржевых торгах.

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