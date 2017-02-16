Что за игру затеяла власть

Александр Лукашенко начал рабочую неделю встречей с главным редактором независимой газеты. Вскоре изумленную уже самим этим фактом публику ждало еще одно потрясение: «народоволец» Иосиф Середич де-факто призвал всех солидаризоваться с Лукашенко, чтобы «вместе преодолеть те препятствия, которые возникли на пути развития современной Беларуси». Что происходит?

Год назад я опубликовал статью «Разворот над Минском». Только намечавшийся тогда тренд на оттепель за это время обозначился довольно явно. Примеров тому достаточно: в былые времена власти и Эдуарду Пальчису впаяли бы срок на всю катушку, и депортацию Сергея Жадана довели бы до конца, и еще много чем бы отличились.

Смягчение политических нравов выглядит бесспорным и в то же время имеет четко обозначенные границы. «Выборы» в палату представителей, как и прежде, полностью контролировались президентской администрацией. Все депутаты были назначены, и то, что на этот раз в утвержденный наверху список попали Елена Анисим и Анна Канопацкая, принципиально ничего не меняет.

Встреча Лукашенко с Середичем – это еще один жест доброй воли, который, конечно, главу государства ни к чему серьезному не обязывает. Отмечая беспрецедентность этого события, невольно задаёшься вопросами: каковы движущие мотивы власти и что в сложившихся условиях делать демократической общественности?

Заслуживающим внимания представляется пост основателя проекта gomel.today Петра Кузнецова в фэйсбуке. Его основные тезисы:

1. Мнимая угроза российского вторжения используется властями, чтобы никто не выступал против диктатуры. О каком тунеядстве говорить, когда враг у ворот?!

2. Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко. Власть, почуяв запах жареного, пытается воспрепятствовать этому процессу вбросами про «диалог» под картинку публичных объятий главы государства с оппозиционным редактором.

По первому пункту можно спорить лишь о том, является ли российская угроза полностью иллюзорной или все-таки возможны варианты (военная оккупация, экономический захват и т.д.). А вот то, что власти Беларуси достаточно давно и последовательно разыгрывают эту карту, сомнений не вызывает.

По второму Кузнецову вторит и Середич, считающий, что Беларусь закипает. При этом главред «Народной воли» по сути предлагает объединиться с Лукашенко в ситуации, когда «вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут».

Определенное повышение температуры в обществе присутствует, но, по моим ощущениям, довольно незначительное. Белорусы молча проглотили трехкратную девальвацию в 2011 году, повлекшую за собой достаточно резкое снижение уровня жизни. Нынешний спад более длительный, но в то же время относительно плавный. И пока нет оснований утверждать, что раздражение властью массово перерастает в активно протестные настроения.

Одним из индикаторов реального положения дел будут уличные акции в Минске и Гомеле, запланированные, соответственно, на 17 и 19 февраля. Ждать осталось недолго.

Власть, однако, чувствует изменение настроений в обществе и предпринимает превентивные шаги. Причем делает это достаточно грамотно: демократам намекнули на возможность «диалога» и добровольного (!) ухода Лукашенко в обозримом будущем; бизнесменам посулили «радикальные меры по искоренению излишних проверок субъектов хозяйствования», для остальных снова запущена «старая песня о главном – «всем по пятьсот».

Конечно, это всё «косметика». Но предпосылок к тому, чтобы руководство Беларуси пошло на фундаментальные перемены, как не было, так и нет. Сказанное почти полтора года назад Кириллом Рудым (на тот момент помощником Александра Лукашенко) остаётся актуальным: в Беларуси нет очевидного общественного запроса на проведение реформ.

На мой взгляд, в нынешних условиях демократам разумнее всего занять спокойную взвешенную позицию.

Не бросаться в крайности: а то у нас, то все на войну с «кровавым режимом», то давайте брататься с ним.

Помнить, что оттепель – это не весна и в любой момент может обернуться заморозками.

Приветствовать диалог, если таковой случится, даже понимая, что это общение не будет равноправным – однако с чего-то начинать надо.

Но верить при этом нужно не словам, а делам.