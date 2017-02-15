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Общество
15.02.2017
Алена Антонова
Что должен сделать Лукашенко, чтобы бизнесмены вняли его призыву «не бояться»?

12 советов президенту от народа.

— Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и — самое главное — ничего не бойтесь, — эти слова прозвучали из уст главы Беларуси 14 февраля в адрес деловых кругов на совещании по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

Президент заявил, что никакого давления со стороны контролирующих и иных структур не будет. «Салідарнасць» приводит самые интересные предложения, адресованные главе государства. Авторы комментариев пользователи дискуссионной площадки talks.by .

1. Белорусы требуют освобождения и реабилитации бизнесменов, оказавшихся за решеткой: «Муравьева сперва выпусти, Кныровичу долг верни».

2. Один из пользователей предлагает Лукашенко съездить в Грузию, посетить Дом юстиции, увидеть, как граждане за 10-15 минут регистрируют право собственности, переход права собственности, посмотреть прозрачные полицейские участки, побродить по любым городам в любое время без охраны, увидеть, как живут в небогатой, но движущейся в нужном направлении стране, которая из самой коррумпированной республики СССР стала мировым лидером по легкости ведения бизнеса и безопасности.

3. Ввести неприкосновенность частной собственности.

4. Ликвидировать уголовную ответственность за незарегистрированную предпринимательскую деятельность и неуплаченные налоги.

5. Убрать конфискацию имущества за налоговые преступления.

6. Малому бизнесу, который привлекает денежные средства из-за рубежа, разрешить работать по инвойсам, без контрактов (IT-сфера, переводчики и т.д.).

7. Открыть полный доступ к зарубежным электронным платежным системам как PayPal, чтобы не только можно было потратить деньги за пределами страны, но и привлечь в Беларусь.

8. Создать единые условия кредитования как частника, так и госорганизаций.

9. Отменить правило золотой акции.

10. Отменить необоснованное лицензирование многих видов деятельности.

11. Снизить налоги. Начинающим предоставить на год освобождение от налогов.

12. Опыт США, Швейцарии, Сингапура показывает, что там все условия для привлечения инвестиций. Зачем создавать велосипед? Берите все лучшее.

 
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