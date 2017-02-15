Россельхознадзор закрыл транзит через Беларусь из 24 стран Африки

Глава ведомства отметил, что под видом продукции из стран Африки через территорию Беларуси поставлялась продукция, которая попала под российское продэмбарго.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт, выступая на Российско-уругвайском бизнес-форуме.

- Мы через Беларусь закрыли транзит 24 африканских стран, которые не подтвердили отгрузку продукции в Беларусь, - сказал он, добавив, что такие действия «искажают» российский рынок.

Глава Россельхознадзора отметил, что под видом продукции из стран Африки через территорию Беларуси поставлялась продукция, которая попала под российское продэмбарго. Россельхознадзор неоднократно выражал претензии к Беларуси по этому поводу. По этой причине Россия также поэтапно устанавливала ограничения на поставки с ряда белорусских предприятий.

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