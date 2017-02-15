Как досрочно расторгнуть контракт: нарушения нанимателя

Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия, если наниматель нарушает трудовое законодательство, коллективный договор или положения контракта.

Эта норма заложена в ч. 1 ст. 41 Трудового кодекса.

Что можно считать нарушением со стороны нанимателя?

— Невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, командировочных, отпускных;

— непредоставлении или несвоевременном предоставление отпуска;

— необеспечение здоровых и безопасных условий труда;

— несоблюдении срока уведомления об изменении существенных условий труда (не позднее 7 дней) или отсутствии такого письменного уведомления;

— допуск к работе без проведения инструктажа (вводного, первичного).

Кто может доказать вину нанимателя?

Факт нарушения должен быть письменно подтвержден департаментом инспекции труда, профсоюзом или судом. Без подтверждения этими органами нарушения трудового законодательства наниматель не имеет права досрочно расторгнуть контракт. Работник должен обращаться с заявлением именно в вышеупомянутые органы, а не к нанимателю.

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