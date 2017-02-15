В Минске задержан серийный грабитель

Он выслеживал потенциальных жертв возле обменников и магазинов.

Сотрудниками отдела уголовного розыска Заводского РУВД столицы задержан мужчина, которого подозревают в совершении пяти грабежей в Минске.

Им оказался 33-летний неработающий ранее судимый житель столицы, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

По словам начальника криминальной милиции Заводского РУВД Минска Виталия Капилевича, каждое утро мужчина, выходя из дома, сообщал своим близким, что идет на работу. На самом деле задержанный отправлялся отслеживать потенциальных жертв. Как правило, делал это в районе обменных пунктов, магазинов, высматривая возможное наличие денежных средств в крупном размере. Затем сопровождал жертву до безлюдного участка местности, после чего с применением насилия (чаще всего наносил удар в область головы) забирал сумку и убегал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 («Грабеж») Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Пострадавших от действий мужчины, изображенного на фото, просят обращаться в Заводское РУВД столицы (ул. Кабушкина, 36). Тел. 8 (017) 340-02-02 (дежурная часть) либо 102.

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