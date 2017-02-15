Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Минске задержан серийный грабитель
1,5 млн долларов потратят на снос здания ВДНХ
Фотофакт: Павел Северинец отнес «повестку тунеядцам» в Администрацию президента
В продаже появился «президентский шоколад», который разработали специально для Лукашенко
Суд над учеником 74-й гимназии: показания дают одноклассники
Беларусь в рейтинге экономической свободы оказалась выше России и Украины
Гучны працэс: «Яны хацелі змагацца з ценявым бізнесам, а церпяць звычайныя людзі»
Чиновники озвучили, что зарплата у судей «достойная», а у педагогов – 622 рубля
Один их глав Верховного суда: «Понятие справедливости у каждого свое»
Пока лишь 17 минчан избавились от «тунеядства», доказав «трудную жизненную ситуацию»
В случае продления срока «безвиз» речь может идти о двух неделях
Афиша протеста: когда и где будут маршировать «тунеядцы»
Совет дня: «Купи себе немного долларов. Сделай это сегодня!» (плюс свежий курс валют)
Прыбыткі беларускіх наркагандляроў вымяраюцца сотнямі тысяч даляраў
Британец о Беларуси: «Туристы налетят как саранча»
«Пари Сен-Жермен» должен жениться на «Барселоне» после того, что сделал с ней в День всех влюбленных
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Обнаружен всебелорусский антирекорд по зарплатам, и Кому предлагают по $ 6000
Суд над «тунеядцем»: «В цирке, в цирке нас судите! Самое место, тут рядом»
Лукашенко: «Идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал и ему стало плохо»
«Элегантный» способ забрать деньги у непокорной пенсионерки
БелТА сообщило о громкой победе Коли Лукашенко
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Какую работу белорусам предлагают в Польше, США, ОАЭ и других странах
Алексіевіч: «Лукашэнка яшчэ загаворыць па-беларуску»
«Тунеядец» снял вирусное видеообращение к Лукашенко
Цифра дня. Какую зарплату предлагают агроному-садоводу в колхозе №1
Сексопатолог рассказал о самой большой сексуальной проблеме белорусов
«Прилепин встал на сторону гопников и бандитов»
«Если ты начинаешь строить бандитское квазигосударство, то жить ты, конечно, будешь красиво. Но недолго»
Александр Невзоров: «Уродство российской жизни потребовало радикального оправдания»
Нападение на учителя в Минске: версии следствия, подозреваемого, пострадавшей
Как Лукашенко «обыграл» женскую сборную Голландии
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко смотрел теннис с замужней гимнасткой
«Абяцалі скульптуры з лёду, а тут як заўсёды ў нас – з г**на і палак»
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Экономика
15.02.2017
citydog.by
1,5 млн долларов потратят на снос здания ВДНХ

Каждый год для Минска составляют инвестпрограмму – городские власти решают, на что направить деньги из бюджета для развития столицы.

Недавно был опубликован план на 2017 год. CityDog.by разбирается, на что потратятся в Минске в этом году.

Всего в этом году Минску положено 1224,016 миллиона белорусских рублей (более 600 миллионов долларов). Большая часть средств – 987,048 миллиона – выделили из бюджета Минска, еще 236,968 миллиона – кредитные ресурсы банков. Часть средств уйдет на погашение основных долгов и процентов по кредитам –208,775 миллиона рублей.

Инвестпрограмма довольно обширная – даже диву даешься, сколько всего предстоит сделать в городе за год. После 76 страниц планов и расходов уже не так сильно хочется ругать городские власти и коммунальщиков: у них действительно много работы.

На что будут тратить деньги, читайте тут.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Назван способ избавить Беларусь от нефтяного проклятия
«Удивительная страна. Здесь даже рок-н-ролл умудряется превратиться в зековский шансон»
«Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко»
«Нам говорили, что сын все перерастет»
Лукашенко и кофта бабы Зины
Гісторыі гомельскіх «дармаедаў»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY