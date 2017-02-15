1,5 млн долларов потратят на снос здания ВДНХ

Каждый год для Минска составляют инвестпрограмму – городские власти решают, на что направить деньги из бюджета для развития столицы.

Недавно был опубликован план на 2017 год. CityDog.by разбирается, на что потратятся в Минске в этом году.

Всего в этом году Минску положено 1224,016 миллиона белорусских рублей (более 600 миллионов долларов). Большая часть средств – 987,048 миллиона – выделили из бюджета Минска, еще 236,968 миллиона – кредитные ресурсы банков. Часть средств уйдет на погашение основных долгов и процентов по кредитам –208,775 миллиона рублей.

Инвестпрограмма довольно обширная – даже диву даешься, сколько всего предстоит сделать в городе за год. После 76 страниц планов и расходов уже не так сильно хочется ругать городские власти и коммунальщиков: у них действительно много работы.

На что будут тратить деньги, читайте тут.