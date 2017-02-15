Фотофакт: Павел Северинец отнес «повестку тунеядцам» в Администрацию президента

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец устроил акцию в Администрации президента на улице Карла Маркса.

В окружении десятков журналистов и милиционеров в штатском он отнес чиновникам обращение «от имени 180 тысяч» белорусов, которые выступили против декрета о тунеядцах в сообществе телеканала «Белсат» в соцсети «Одноклассники».

— Пасля так званага дэкрэта аб сацыяльным утрыманстве нечуваная па масавасці хваля абурэння пракацілася па ўсім беларускім народзе, — сказал политик журналистам перед началом акции. — Тысячы судовых выканаўцаў ходзяць зараз па тысячах кватэр, грукаюцца ў дзверы, уручаюць позвы, цягнуць людзей у суд.

Когда все журналисты собрались, Северинец попробовал пройти через главный вход в администрацию. Однако путь ему преградил офицер из президентской охраны, который сказал, что эта дверь закрыта. Политик объяснил ему, зачем пришел, человека в форме это не убедило. Тогда Северинец решил проверить и подергал за ручку. Дверь не была закрыта на замок, но ее крепко держали изнутри.

— Мы сюды зойдзем праз пэўны час, калі возьмем уладу, — говорил политик.

Через минуту попыток войти и стука к Северинцу вышел еще один офицер, снова сказал ему, что обращения нужно подавать с другой стороны этого же здания.

— Вы каму служыце, беларускаму народу ці камусці яшчэ?

— Белорусскому народу, — сказал офицер охраны.

Политик, воодушевленный таким ответом, все-таки пошел в приемную. На подходе туда он объяснил, что сам в число тунеядцев не попал.

— Я сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў, але ў мяне ёсць шмат сяброў, якім абсалютна несправядліва такія павесткі перадалі.

Его пропустили внутрь здания. Чтобы попасть на прием к чиновнику, который принимает обращения, политику пришлось занять очередь за женщинами в возрасте, которые пришли сюда явно не в первый раз: у каждой в руках было по стопке бумаг — их переписка с чиновниками.

В обращении, которое отнес Северинец, требование отставки президента, его администрации и правительства, а также, в качестве программы минимум, — отмены декрета о тунеядстве.

— Ва ўсім свеце беспрацоўным дапамагае грашыма дзяржава, а вы патрабуеце, каб беспрацоўныя плацілі вам. Абсурд і нахабства! Сапраўдныя дармаеды — гэта чыноўнікі, якія ўжо больш як 22 гады адбіраюць апошнія грошы ў беларускага народа. Няўжо вам мала самагубстваў ад тых, хто атрымлівае вашы павесткі? — говорится в обращении.

Выходя из здания, Северинец поздравил всех с тем, что «павестка прынятая» и пригласил на акции протеста против декрета о тунеядстве, которые оппозиция планирует на февраль-март.