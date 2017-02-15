В продаже появился «президентский шоколад», который разработали специально для Лукашенко

Шоколад под брендом «Президент» появился в продаже в фирменных магазинах кондитерской фабрики «Коммунарка».

В оформлении упаковки использован национальный орнамент и изображен Дворец Независимости, сообщает БЕЛТА. В составе шоколада нет сахара, вместо него использовались натуральные подсластители - мальтит и экстракт стевии.

Впервые о «президентском шоколаде» белорусы услышали от Лукашенко во время «Большого разговора». По словам главы государства, этот продукт «Коммунарка» разработала специально для него. Кондитерам пришлось несколько раз менять рецептуру, пока не получилось лакомство, устроившее изысканный вкус Лукашенко.