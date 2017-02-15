Группа Brutto взяла шефство над домом-интернатом для инвалидов

Об этом панк-рок коллектив Сергея Михалка объявил на своей странице в одной из социальных сетей.

– Как и обещали, перевели на счет «Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов» сумму с вырученных средств за концерт в «Минск-Арене». Видим, что помощь оказалась нужной и рады, что можем помочь своим землякам. Решили взять шефство над интернатом и помогать по мере возможности. Верим в Добро, и Верить будем! – сообщил представитель группы.

Также Brutto опубликовала ответ директора интернета, который поблагодарил Михалка и других членов группы за поддержку.

Напомним, сейчас музыканты проводят турне с концертами по Беларуси – 10 февраля коллектив с успехом отыграл в Барановичах, а 13 февраля в Бресте. Далее Brutto выступит в Бобруйске и Солигорске.

Торт і бел-чырвона-белы сцяг: Як Brutto сустракалі ў Баранавічах