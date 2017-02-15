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15.02.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY, фото Дарья Бурякина
Суд над учеником 74-й гимназии: показания дают одноклассники

В среду Минском городском суде дали показания одноклассники 15-летнего гимназиста, которого обвиняют в нападении на учительницу русского языка и литературы.

По версии следствия, подросток нанес 57-летней женщине 17 ножевых ударов.

В первые дни суда была допрошена потерпевшая учительница Валентина Владимировна, которую на каждом судебном заседании сопровождает дочка. Дальше для дачи показаний прокурор вызвала свидетелей — учителей гимназии № 74, где произошла трагедия.

— 80% того, что пишется, неправда. Я расскажу правду суду, но не журналистам. После приговора мы все (учителя. — Прим. TUT.BY) готовы дать комментарий, — заявила социальный педагог.

Потерпевшая учительница с дочерью

— Помните, никаких комментариев журналистам, — объяснила коллегам потерпевшая Валентина Владимировна перед началом судебного заседания.

Как стало известно TUT.BY, сразу после нападения на учительницу был задержан не только Д., но и его одноклассник Марат (имя изменено. — Прим. TUT.BY). Подозрение на Марата пало потому, что он вместе с Д. выходил в то утро из гимназии. Парня допрашивали до позднего вечера.

— Меня отпустили и больше не тревожили, — рассказал TUT.BY Марат, который после 9 класса ушел из гимназии и поступил в другое учебное заведение. — За процессом не слежу, мне это неинтересно.

— Когда вы выходили с Д. из гимназии, видели, что он был встревоженным?

— Нет, он был обычным.

В первый же день задержания Д. прошел проверку на полиграфе.

— Он показал, что мальчик не врет. Учительница отказалась от детектора лжи, — рассказывает источник, знакомый с ходом расследования.

В среду, 15 февраля, после обеда в суд в качестве свидетелей были вызваны одноклассники Д. На допрос подростки пришли вместе с родителями. Мамы попросили не задавать вопросов ребятам, потому что они «переживают и волнуются», но сами согласились поговорить.

— Спросите любого, и вам скажут: Д. домашний ребенок из очень интеллигентной семьи. Они живут за городом, он много времени проводил с родителями, сделал с папой баскетбольное кольцо и играл. Тусовки — это не про него, он даже сигареты в руках не держал, — рассказывают они TUT.BY. — Ему в СИЗО пишет половина класса, он за это время перечитал всего Ремарка. Помним, как в 4 классе учительница сказала его маме: «Научите, как воспитать такого ребенка». Она ответила просто, искренне и без пафоса: «Я живу его интересами».

Родители говорят, что следят за процессом, читают все статьи о деле.

В суде сегодня также допрашивают тех детей, которые общались с Д. сразу после нападения на учительницу.

— Мой сын видел Д. Они вместе пришли на физкультуру. Ни его поведение, ни одежда не выдавали, что что-то случилось. Костюм был аккуратным, крови не было.

Ожидается, что по уголовному делу будут допрошены 50 свидетелей. Некоторые родители и дети, которые не получили повестки в суд, но были опрошены в ходе расследования, готовы прийти на судебное заседание, чтобы высказать свою позицию.

— Мы очень хотим, чтобы нас услышали, — сказала TUT.BY одна из мам, чья дочка много лет училась с подростком.

Родители обвиняемого: «Мы с мужем просили сына потерпеть еще 4 дня»

Напомним, подростка обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 «Покушение на убийство». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

 
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