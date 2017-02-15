Беларусь в рейтинге экономической свободы оказалась выше России и Украины

Беларусь в рейтинге Economic Freedom от Heritage Foundation резко поднялась с 157 на 104 место.

По сравнению с прошлым годом наша страна, по мнению аналитиков, является на 58,6% экономически свободной, прибавив за это время внушительные 9,8%. Для сравнения добавим, что соседи Беларуси – Россия и Украина – оказались в рейтинге гораздо ниже: на 114 и на 166 месте соответственно.

Правда, сами авторы исследования успехи белорусских властей оценили неоднозначно.

– Беларусь добилась незначительных успехов в дерегуляции, но в целом либеральная экономическая политика так и не стала приоритетом в этой стране, – значится в отчете.

По мнению экспертов, белорусскую экономику тормозит вмешательство государства, внутренние структурные недостатки, чувствительность к внешним факторам, коррупция и неэффективность судебной системы.

– Вмешательство государства в деятельность частного сектора снижает приток инвестиций, а также ограничивает финансовую свободу. Госдолг Беларуси вырос – отчасти из-за увеличения потерь государственных предприятиях, – делают вывод аналитики Heritage Foundation.

Интересно, что Польша, Литва и Латвия оказались в том же рейтинге гораздо выше – на 45, 16 и 20 месте соответственно.