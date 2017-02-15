Чиновники озвучили, что зарплата у судей «достойная», а у педагогов – 622 рубля

На тему заработных плат в среду заговорили сразу два представителя власти.

Об оплате труда представителям судейского корпуса упомянул первый зампред Верховного суда Валерий Калинкович. Отвечая на вопрос о зарплатах судей, он постарался уйти от прямого ответа, но упомянул, что она «достойная», не уточняя суммы.

При этом, Калинкович пожаловался, что на судебную систему приходится большая нагрузка.

– У нас на одного судью первой инстанции приходится около 8 тысяч человек. Это почти в два раза превышает критерий нагрузки, принятый в целом ряде стран. В Минске этот показатель вообще превышает 10 тысяч человек на одного судью, – цитирует представителя Верховного суда БЕЛТА.

В то же время о необходимости повышения зарплат учителям заговорил министр образования Игорь Карпенко.

Он заметил, что в прошлом году среднемесячная зарплата учителя составляла 622 рубля, профессорско-преподавательского состава — 869 рублей.

Для доведения уровня средней заработной платы в 2017 году до 500 долларов чиновник поручил местным властям и директорам школ «задействовать различные механизмы», в том числе – наращивать экспорт услуг.