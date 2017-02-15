Привет, Большой Брат! Открывая презерватив, захлопните ноутбук

Не нужно ли вам (и нам) прямо сейчас, срочно-срочно заклеить скотчем камеру на компьютере? Правда ли, что через эту камеру за нами кто-то следит, или это просто всемирная паранойя?

Плесните мне немного скотча! На камеру ноутбука, пожалуйста

Нет, я не Марк Цукерберг и даже не его жена, но в последнее время идея заклеить камеру кажется мне параноидальной все меньше. Кто смотрел третий сезон «Черного зеркала», тот сейчас не смеется. Для тех, кто не видел, – спойлер самой депрессивной серии: неизвестные получили доступ к камерам незнакомых между собой людей, записали парочку компрометирующих видео и втянули несчастных в игру со смертельным исходом.

Кадр из третьего сезона сериала «Черное зеркало». Эпизод 1

Теоретически провернуть такое несложно. Практически, как выяснилось, тоже. Например в 2013 году американский подросток был признан виновным во взломе 150 компьютеров, принадлежавших женщинам, с целью получения пикантных снимков и видео. Среди пострадавших – Miss Teen USA 2013.

Для этого действия есть даже отдельный термин camfecting (от camera infecting), когда хакеры или вирус получают контроль над камерой компьютера без вашего ведома и могут делать фотографии или следить за вами. Достаточно просто подцепить вирус или установить неблагонадежное приложение – и ваша голая пятая точка без вашего участия может засветиться в Сети.

Несколько месяцев назад по Рунету гуляла байка об одном любвеобильном полковнике, который попирал супружеские обеты прямо у включенного компьютера и был застукан за этим делом злобными хакерами.

У всех есть свои секретики-скелетики и милые сердцу увлечения, о которых знают только Google и кот. Пока.

Директор ФБР тоже делает это

«Я заклеиваю камеру, потому что видел умных людей, которые так поступают», – признался Джеймс Коми во время одного из своих выступлений.

Судя по всему, этих «умных» людей с каждым днем становится все больше. Иначе как объяснить успех компаний по производству специальных патчей для веб камер? Например, основанная в 2013 году CamPatch уже вышла на шестизначный оборот, продавая интернет-пользователям патчи с сердечками и радугами или лаконичные черно-белые варианты по 7 долларов за штуку. А ведь обычный скотч или какой-нибудь стикер справился бы с задачей ничуть не хуже. Видимо, стильные патчи дарят своим обладателям призрачную надежду выглядеть в глазах окружающих менее сумасшедшими, чем те, кто заклеивают камеру неровными кусками скотча.

Оруэллу снилось

Ну ок, вы заклеили эту чертову камеру и вздохнули с облегчением, но не тут-то было. Умные телевизоры добавили и без того задерганным параноикам поводы для размышлений.

Телевизоры с голосовым управлением уже не раз обвиняли в прослушке, но оказывается, они способны еще и подглядывать. По крайней мере в этом свой телевизор обвинила одна американская пара, когда друзья обнаружили на одном из порносайтов их «домашнее видео». «Мы просто занимались сексом на диване в гостиной».

Ваши версии? Парочка выложила свое любительское видео сама, а когда их узнали друзья, решила обвинить во всем слишком умный телевизор? Может, так, а может быть, и нет. Короче, для успокоения нервов запасайтесь крепким скотчем.

Превентивные меры (помимо скотча)

Нейл Рубенкинг, ведущий аналитик PC Magazine: «Заведите отдельный пароль для каждого сайта и соцсети. Для этого вам придется установить и использовать менеджер паролей».

Андрей Петрус, продакт-менеджер Авира: «Прежде чем установить новое приложение, обратите внимание на то, к какой информации оно запрашивает доступ. Согласитесь, довольно странно, если метеорологическому приложению необходим доступ к вашим фотографиям».

Ли Мансон, SecurityWatch: «Подумайте дважды, прежде чем кликнуть по ссылке, присланной вам по электронной почте. Даже если в графе отправителя значится ваш банк или другая известная вам компания. Лучше зайти на официальный сайт компании и получить прямой доступ к интересующей вас информации».

Питер Крус, CSIS Security Group: «Всегда обновляйте приложения и антивирус».

Мэтью Паскуччи, специалист по кибербезопасности: «Регулярно проверяйте настройки безопасности в своих социальных сетях, чтобы не делиться с миром информацией, которая может быть потенциально использована против вас».

Хавьер Мертенс, блогер TrueSec: «Никому не доверяйте. Именно так! Вас попросили вставить чужую флешку в ваш компьютер? Прислали приглашение пройти онлайн-тест? Не бойтесь сказать «нет». Речь идет о вашей безопасности».