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Общество
15.02.2017
Один их глав Верховного суда: «Понятие справедливости у каждого свое»

Валерий Калинкович высказался на пресс-конференции, отвечая на вопросы о приговорах по громким делам.

Первый зампредседателя Верховного суда заявил, что понятие справедливости у каждого свое, а судей невозможно запрограммировать на вынесение конкретных решений по конкретным делам, сообщает TUT.BY.

— Понятие справедливости у каждого свое. У доктора юридических наук оно одно, у молодого человека, который решил на машине по памяти народной покататься, — другое, — заметил Валерий Калинкович.

Отвечая на вопросы, которые так или иначе затрагивали приговоры, обсуждаемые в интернете, он заверил, что «никакого программирования судей на вынесение конкретных решений по конкретным делам нет и быть не может».

— Я бы не рекомендовал сопоставлять результаты рассмотрения разных дел по общей линейке справедливости. Для криминальных и административных правонарушений закон устанавливает определенные санкции. Ими в первую очередь и руководствуются судьи, назначая наказание. Влиять на волеизъявление судьи не только неверно по сути, но и противозаконно.

Следом первый зампредседателя Верховного суда обратил внимание, что статьи о громких делах нередко или граничат с вмешательством в деятельность суда, или являются им по сути.

— Интересное дело происходит. Читаешь целый ряд изданий, все — за независимость судей, никто не против. Но как только принимается судебное решение по конкретному делу, мне говорят: «Как бы вы повлияли на наших судей, чтобы они выносили не те решения, а эти?». Где логика? А логика только одна. Судья при вынесении решения независим. Он принимает его, учитывая обстоятельства конкретного дела, в границах, обозначенных законом. Если кто-то из сторон не согласен, есть целая палитра инструментов обжалования.

 
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