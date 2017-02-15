Пока лишь 17 минчан избавились от «тунеядства», доказав «трудную жизненную ситуацию»

Они освобождены от уплаты налога на тунеядство.

— Всего службы «Одно окно» городского исполнительного комитета и районных администраций приняли 935 заявлений от жителей столицы по вопросу освобождения от уплаты сбора в связи с тяжелой жизненной ситуацией. По данным на 10 февраля, рассмотрено и поступило в налоговые инспекции 99 решений, льгота предоставлена 17 гражданам. Работа продолжается, — сообщила БЕЛТА начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Галина Гуринович.