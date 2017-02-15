В случае продления срока «безвиз» речь может идти о двух неделях

Заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

— В свое время, в 70−80 годы прошлого века, в дипломатии был такой термин — «принцип разумной достаточности». Он, правда, относился к ядерному сдерживанию. Но вот само словосочетание после конверсии можно применить и к безвизовому режиму, — отметил он, говоря об оценке белорусского МИДа первых дней безвизового режима и прогнозы по ответным действиям от 80 стран.